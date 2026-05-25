Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte nel centro di Catania, provocando la morte di due giovani. L’impatto, che ha coinvolto una moto e uno scooter, è avvenuto all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci. Le vittime sono un ragazzo catanese di 21 anni e un giovane di 23 anni originario dello Sri Lanka.

Lo scontro stradale e l’arrivo dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente dopo la collisione tra i due mezzi a due ruote. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con le ambulanze. Il personale medico ha avviato subito le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la vita ai due conducenti, ma l’impatto si è rivelato fatale e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi i giovani.

Le indagini e i rilievi della polizia locale

I rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Catania, rimasti sul posto per effettuare tutti gli accertamenti necessari e gestire la viabilità nella zona interessata. Informata dell’accaduto, la Procura della Repubblica di Catania ha preso atto dei riscontri e ha già disposto la restituzione delle salme ai familiari delle due vittime.