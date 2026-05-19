Un grave incidente stradale si è verificato nelle ultime ore lungo l’autostrada A18 Siracusa-Gela. Si è trattato di un violento impatto autonomo, che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli, avvenuto in direzione Modica, a ridosso dello svincolo per Rosolini.

Cosa è accaduto

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa con un impatto violentissimo che ha causato il ferimento degli occupanti.

L’elisoccorso

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia Stradale e le ambulanze del 118. La gravità delle condizioni di uno dei feriti ha però spinto i sanitari a richiedere con urgenza l’intervento dell’elisoccorso. Per permettere l’atterraggio del velivolo direttamente sulla carreggiata e garantire la massima sicurezza delle operazioni di soccorso, la Polizia stradale ha bloccato completamente il traffico.

Traffico bloccato

Attualmente si registrano pesanti code e rallentamenti chilometrici in tutto il tratto autostradale interessato. Il personale dell’Anas è già al lavoro per gestire la viabilità e deviare il flusso veicolare verso le uscite obbligatorie, in attesa che i rilievi vengano completati e la carreggiata possa essere finalmente sgomberata dai detriti.