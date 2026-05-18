Un agente del Commissariato di Polizia di Avola, 32 anni, ha perso la vita questo pomeriggio in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 6 che collega Pachino a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

Cosa è accaduto

Lo scontro si è verificato in contrada Cozzo Grillo, nei pressi di un supermercato, e ha coinvolto il motociclo su cui viaggiava il giovane agente e un furgone Mercedes. Vinci stava percorrendo la provinciale in direzione Pachino quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l’impatto fatale.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Avola e i colleghi del Commissariato, dove il giovane prestava servizio.