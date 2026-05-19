Le previsioni da IlMeteo.it

L’Italia si prepara a cambiare volto nel giro di poche ore. Dopo una prima metà di maggio segnata da piogge frequenti, temporali e temperature quasi autunnali, il quadro meteorologico è ormai pronto a una svolta netta: l’Anticiclone Africano sta per conquistare la Penisola, portando il primo vero assaggio dell’estate 2026.

Secondo le ultime analisi diffuse da iLMeteo.it, le prossime 24 ore rappresenteranno l’ultima fase instabile prima dell’arrivo di una lunga parentesi dominata dal sole e da temperature in forte aumento. Il cambiamento sarà progressivo ma deciso, con valori termici destinati a salire fino a 30-32°C entro il fine settimana.

Ultimi temporali prima della svolta

A confermare il cambio di scenario è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che descrive una fase di transizione ancora delicata prima della definitiva stabilizzazione atmosferica.

Martedì resterà, infatti, una giornata caratterizzata da residui fenomeni temporaleschi, in alcuni casi anche intensi. Le aree maggiormente coinvolte saranno la Liguria di Levante, l’Alta Toscana, il Nord-Est e le zone montuose alpine e appenniniche.

L’afflusso di aria più calda e stabile non riuscirà a bloccare immediatamente la formazione di nuclei instabili locali. Si tratterà, però, degli ultimi episodi significativi prima della piena affermazione dell’alta pressione subtropicale.

Da mercoledì la situazione cambierà radicalmente. La massa d’aria calda riuscirà a imporsi anche alle quote più alte della troposfera, garantendo una stabilizzazione completa dell’atmosfera e cieli sereni quasi ovunque.

Anticiclone africano protagonista

La vera protagonista della seconda parte della settimana sarà la rimonta dell’Anticiclone Africano, destinato a espandersi rapidamente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia.

L’effetto più evidente sarà l’aumento costante delle temperature. Già entro giovedì molte città raggiungeranno facilmente i 28°C, mentre tra sabato e domenica si potranno sfiorare i 30-31°C all’ombra in numerose aree del Paese. Le punte più elevate sono previste in Sardegna, dove i termometri potranno arrivare fino a 32°C.

Il caldo sarà accompagnato da condizioni più afose durante le ore centrali del giorno, soprattutto nelle aree urbane e nelle pianure interne. Le temperature minime notturne, almeno in questa prima fase, resteranno invece relativamente fresche e gradevoli, favorendo un riposo più confortevole rispetto ai mesi estivi più avanzati.

Il “paradosso” del Sud: più caldo al Nord

Tra gli aspetti più particolari della nuova configurazione meteo emerge anche una situazione insolita che interesserà il Meridione.

Nella seconda metà della settimana si assisterà infatti a un temporaneo calo del geopotenziale sulle regioni del Sud. Questo piccolo cedimento della pressione in quota favorirà l’attivazione di venti di Maestrale sostenuti, a tratti forti, soprattutto tra Puglia, Basilicata e Calabria.

Il risultato sarà quasi paradossale: almeno temporaneamente farà più caldo al Centro-Nord che al Sud.

La ventilazione meridionale, comunque, dovrebbe attenuarsi gradualmente entro sabato, lasciando spazio a un rialzo termico più uniforme su tutta la Penisola.

Attenzione al primo caldo della stagione

Gli esperti invitano comunque alla prudenza. Il primo caldo intenso dell’anno rappresenta spesso uno dei momenti più delicati per l’organismo, ancora non abituato agli sbalzi termici così marcati.Le categorie più fragili, in particolare anziani e bambini, dovranno evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

Un altro elemento da non sottovalutare riguarda l’intensità dei raggi ultravioletti. Nonostante il calendario indichi ancora maggio, la potenza del sole di fine mese è ormai molto simile a quella di fine luglio. Per questo motivo viene raccomandato l’utilizzo della crema solare anche durante esposizioni brevi.

Italia verso il primo weekend estivo

Al netto degli ultimi temporali residui e della parentesi ventosa al Sud, la tendenza appare ormai ben definita. L’Italia si avvia verso il primo autentico weekend estivo del 2026, con condizioni luminose, soleggiate e temperature decisamente superiori rispetto alle medie delle ultime settimane. Per molti sarà il momento di archiviare definitivamente giacche impermeabili e ombrelli, almeno per qualche giorno.

Nel dettaglio: le previsioni giorno per giorno

Martedì 19

Nord: instabile sui rilievi orientali ed emiliano-romagnoli. Centro: temporali su Alta Toscana, Appennini e aree vicine. Sud: rovesci e temporali sparsi sui rilievi.

Mercoledì 20

Nord: prevalenza di sole, rovesci solo sui rilievi nel pomeriggio. Centro: soleggiato, occasionali fenomeni pomeridiani sull’Appennino. Sud: qualche disturbo sulla Calabria tirrenica e lungo l’Appennino, poco nuvoloso altrove.

Giovedì 21

Nord: sole e temperature in aumento. Centro: stabile e caldo. Sud: soleggiato ma ventoso tra Puglia e Calabria.

Tendenza weekend

Rimonta anticiclonica sempre più forte con temperature fino a 30-32°C entro domenica.