Per dimostrare che aprire il mercato abbassa i prezzi, la Commissione europea non ha dovuto cercare lontano. Ha preso l’esempio italiano: la concorrenza tra Trenitalia e Italo sull’Alta Velocità ha prodotto una riduzione delle tariffe tra il 30 e il 40%, con un raddoppio dei passeggeri in meno di dieci anni. È il caso più citato nei documenti della proposta come prova che il meccanismo funziona.