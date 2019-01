Un giovane di 25 anni, L.M., è morto stamane a Misterbianco nel Catanese in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 di questa mattina in Via Felice Fontana nei pressi della tangenziale etnea.

Alla guida di una Fiat “Ulisse”, avrebbe perso il controllo dell’auto, che si è andata a schiantare contro un palo delle segnaletica stradale. In base ai primi accertamenti sembra che non ci fosse nessun altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Il guidatore è morto sul colpo. Per estrarre il corpo dalle lamiere sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.