Attimi di paura poco dopo la mezzanotte del 14 agosto nel porto di Riposto, quando un grave incidente stradale è stato segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Giarre e alla sala operativa della Guardia Costiera di Riposto. Sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri che la Capitaneria di Porto.

Indagini congiunte ricostruiscono la dinamica

A seguito delle indagini congiunte, i Carabinieri e la Capitaneria di Porto di Riposto hanno ricostruito che l’incidente era in realtà il finale di una folle gara automobilistica clandestina tenuta sulle banchine del porto peschereccio. Analizzando i filmati e raccogliendo le testimonianze, è emerso che una delle auto coinvolte nella competizione illegale ha perso il controllo andando a sbattere contro un veicolo in sosta, per poi dileguarsi.

Denunciati i responsabili

Grazie al lavoro investigativo dell’Arma e della Guardia Costiera, che hanno collaborato in perfetta sinergia, sono stati identificati e denunciati i due giovani che hanno preso parte alla gara abusiva. Oltre alla denuncia penale, uno dei due è stato sanzionato per varie violazioni del codice della strada e gli è stata sequestrata l’auto.

Incidente mortale sulla SP81, perde la vita gestore di bar ospedaliero

Un incidente mortale si è verificato all’alba sulla SP81 che collega Castelvetrano, nel Trapanese, con la frazione di Triscina.

La vittima

A perdere la vita è stato Giuseppe Barbera, 67 anni, gestore del bar all’interno dell’ospedale di Castelvetrano.

L’uomo era a bordo della sua Ford Fiesta quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è finito contro un muro di un vecchio fabbricato. Non è escluso che a causare la perdita del controllo del mezzo sia stato un colpo di sonno. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sulla provinciale rallentamenti nella circolazione per consentire la rimozione del mezzo.