Nel tardo pomeriggio, prima dell’orario di cena, la centrale operativa ha gestito la segnalazione di alcuni passanti che avevano assistito a un impatto stradale in via Umberto, a San Pietro Clarenza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della radiomobile di Gravina di Catania per i rilievi del caso e l’identificazione del conducente coinvolto, un sessantaduenne residente a Catania.

La verifica con l’etilometro

Durante il colloquio con l’automobilista, i militari hanno percepito un forte odore di alcol. Considerata la dinamica dell’episodio, l’equipaggio ha sottoposto l’uomo al test dell’etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,03 grammi per litro, superando così il limite consentito dalla normativa vigente.

La posizione del conducente

Sulla base degli elementi raccolti nel corso dei primi accertamenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Il provvedimento si colloca nella fase delle indagini preliminari e resta ferma la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo della responsabilità.