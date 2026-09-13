In Alaska

Un ragazzo di 15 anni è rimasto aggrappato allo scafo capovolto della propria barca per circa due giorni, nelle acque del Mare di Bering, al largo dell’Alaska. È stato recuperato vivo lunedì scorso, 7 settembre, da un peschereccio. Con lui erano usciti a pescare il fratello maggiore e un cugino: entrambi sono morti.

La partenza da Savoonga

Il gruppo era salpato venerdì dal villaggio di Savoonga, sull’isola di St. Lawrence.

Il rientro era previsto per la mattina di domenica. Quando l’imbarcazione non è tornata, i familiari hanno segnalato la scomparsa nella serata dello stesso giorno.

La Guardia costiera statunitense ha avviato le ricerche lunedì mattina, impiegando aerei ed elicotteri.

L’avvistamento e il recupero

L’equipaggio della Guardia costiera ha individuato la barca lunedì mattina, non lontano dall’isola.

Poco dopo è intervenuto un peschereccio che operava nella zona, il Northwest Explorer. Il quindicenne è stato recuperato con un cesto di salvataggio.

Presentava sintomi di ipotermia. A bordo è stato riscaldato con coperte e impacchi caldi. Non è in pericolo di vita.

Le condizioni in cui è rimasto

La temperatura dell’acqua nell’area si aggirava intorno ai 10 gradi.

Il ragazzo ha trascorso all’aperto anche le ore notturne, esposto al buio e al freddo, sulla parte superiore dell’imbarcazione rovesciata.

Il racconto fatto ai soccorritori

Il capitano del peschereccio, Adam White, ha riferito quanto il quindicenne gli ha detto una volta a bordo.

“È un ragazzo davvero tenace”, ha dichiarato White all’emittente KTUU-TV di Anchorage.

“Mentre batteva i denti per il freddo, ha detto che suo fratello si trovava ancora sotto la barca”, ha raccontato il capitano.

“Poi ha aggiunto che, la notte precedente al nostro intervento, il cugino era scivolato via”.

Secondo la ricostruzione del ragazzo, lui e il cugino erano rimasti aggrappati insieme alla barca per un certo periodo, prima che quest’ultimo finisse in acqua.

I corpi dei due sono stati recuperati dopo il salvataggio del superstite.

Chi era il fratello

La vittima più grande è Sidney Kulowiyi, 35 anni.

A parlarne è stata la zia dei due fratelli, Collen Walker. Il quindicenne usciva spesso a pescare insieme a lui e lo considerava una figura paterna, dopo la morte del padre.

Dove si trova l’isola di St. Lawrence

St. Lawrence, resa in italiano anche come San Lorenzo, si trova nel Mare di Bering.

È un’isola remota e, geograficamente, è più vicina alla Russia che al territorio continentale degli Stati Uniti.

A Savoonga vivono circa 800 persone.

Perché si esce a pescare l’halibut

L’uscita in mare del gruppo rientrava in un’attività che a Savoonga non è ricreativa.

La pesca all’halibut costituisce una componente della vita quotidiana e del sostentamento della comunità.

È il contesto in cui il quindicenne, il fratello e il cugino si erano allontanati dal villaggio.