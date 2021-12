Le vittime un automobilista e un motociclista

Due vittime in due incidenti stradali in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un incidente nel catanese la seconda nel nisseno.

Lo scontro ad Aci Castello

Incidente stradale mortale nella tarda mattinata di oggi ad Aci Castello. Per cause ancora da accertare tre veicoli, tra cui una Fiat Panda e una Bmw, si sono scontrati sulla strada Nazionale 114, subito dopo la frazione di Cannizzaro, poco prima di una curva. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 78 anni.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia municipale di Aci Castello per accertare la dinamica dell’incidente e i sanitari del 118. Lungo la strada si sono creati rallentamenti con decine di auto rimaste in fila tra i detriti sparsi lungo la carreggiata. Disagi alla viabilità che è tornata regolare dopo l’intervento dei vigili urbani che hanno effettuato i rilievi del caso.

Caltanissetta, muore motociclista in ospedale

È morto ieri sera al reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo un mese di agonia, un uomo di Gela di 64 anni, Egidio Vella.

Il decesso è avvenuto per le conseguenze di un grave incidente stradale che si era verificato il 23 novembre sulla Gela-Catania a ponte Olivo. L’uomo era a bordo della sua moto Yamaha quando si è schiantato contro un furgone. Ad avere la peggio era stato proprio il centauro, trasportato in elisoccorso al Sant’Elia per un trauma facciale e varie fratture.