L’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, è stato colpito la notte scorsa da un infarto al miocardio. E’ stato operato d’urgenza nella clinica Morgagni di Pedara dove si trova adesso in osservazione nella sala semintensiva.

La notizia è resa nota dal vicario generale, don Vincenzo Branchina, sui social dell’Arcidiocesi di Catania. Un messaggio breve ma chiaro e diretto quello postato dal vicario e che da anche precise indicazioni ai fedeli. Eccolo il messaggio integrale del vicario: “Carissimi, vi informo che il nostro Arcivescovo, Mons. Luigi Renna, questa notte è stato colpito da infarto. Operato d’urgenza si trova attualmente sotto osservazione in sala semintensiva presso la clinica Morgagni di Pedara. Comprendendo che in questo momento non può ricevere visite e neppure telefonate, restiamo a lui vicini con la preghiera perché il Signore lo sostenga e possa guarire presto. Sarà mia premura tenervi informati”.

Il messaggio del Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

“Rivolgo Il mio pensiero più sentito all’arcivescovo di Catania Luigi Renna, ricoverato per un infarto. A lui, che rappresenta il meglio della Sicilia, il punto di riferimento per tanti cittadini, auguro una pronta guarigione” dichiara Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

“Auguro a Monsignor Renna di tornare presto tra noi, a svolgere il suo ruolo di guida di una comunità che gli riconosce – conclude Galvagno – un grande spessore morale e lo considera un esempio”.