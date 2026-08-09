Un pedone di 25 anni è stato investito mentre attraversava una strada nel centro di Castel di Iudica. Alla guida dell’auto un 24enne del posto, che dopo l’impatto non si è fermato: niente soccorso, niente chiamata al 118. Ad allertare i sanitari sono stati altri automobilisti e passanti che hanno assistito alla scena.

Il ferito in ospedale

Il 25enne è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Le lesioni riportate non sono gravi e non hanno messo a rischio la sua vita.

Le indagini dei Carabinieri

I militari della Stazione di Castel di Iudica hanno ricostruito quanto accaduto incrociando le testimonianze dei presenti con le immagini delle telecamere di videosorveglianza del paese. In poco tempo sono risaliti al presunto responsabile: un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’auto usata per investire il pedone è stata sequestrata. All’uomo è stata ritirata la patente. Deve rispondere di lesioni stradali e omissione di soccorso, resta comunque presunto innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.

Le pene per chi scappa dopo un incidente

Negli ultimi anni la normativa sulla sicurezza stradale è cambiata parecchio, introducendo reati come l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali, con pene più dure per chi provoca danni gravi violando il Codice della Strada. Chi scappa dopo un incidente, o non presta soccorso, rischia sanzioni ancora più severe.