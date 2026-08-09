Ferragosto rovente sull’Italia, ma prima arrivano temporali forti e rischio grandine

Nuovo Codice della Strada, le proposte allo studio

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato una consultazione con oltre cento operatori e associazioni per l'elaborazione di un nuovo Codice della Strada. Tra le proposte in discussione figurano la patente a 17 anni, un contrassegno per i mezzi a pedali e l'obbligo del casco per i c...