Un arsenale, compreso un Kalashnikov e, nascosti da una parete in cartongesso, 10 candelotti di tritolo completi di detonatori e micce sono stati trovati dalla Polizia di Stato di Catania nell’abitazione di Librino un 44enne, Orazio Coco, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva tritoldi armi, munizioni e materiale esplodente.

Agli agenti l’uomo aveva ammesso spontaneamente di conservare in un armadio 844 grammi tra marijuana e hashish, ma gli agenti hanno continuato il controllo, usando anche due cani anti esplosivo, trovando, oltre al Kalashnicov e al tritolo, tre fucili di vario calibro, un giubbotto antiproiettile, nove caricatori di diverso tipo.

I cani “Soan” e “Ultimo” hanno fiutato il tritolo all’interno di un’intercapedine ricavata in una parete nel bagno. Durante la perquisizione sono state anche trovate diverse scatole contenenti 659 cartucce. Si è reso necessario l’intervento della Squadra Artificieri, che ha messo in sicurezza i luoghi, e della Polizia Scientifica, che ha provveduto ai rilievi fotografici e dattiloscopici. Orazio Coco è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in attesa della convalida dell’arresto.