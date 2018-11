Due persone, tra cui una guardia giurata, sono state arrestate dai carabinieri perché ritenute responsabili di una rapina con sequestro di persona avvenuta il 16 luglio scorso in un negozio di abbigliamento del Centro commerciale Katanè, a Gravina di Catania (Catania).

Gli arrestati sono Carlo Fabio Pagano, di 43 anni, addetto alla sicurezza, e Antonino Trovato, di 40. Il primo è stato messo ai domiciliari. I militari hanno eseguito nei loro confronti una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip per rapina aggravata in concorso e sequestro di persona.

La rapina avvenne intorno alle 19. Secondo una ricostruzione degli investigatori, Pagano avrebbe aperto dall’interno una porta di servizio per fare entrare il complice in una parte della struttura non accessibile al pubblico e non coperta dalle telecamere di sicurezza. Pagano, dotato anche delle chiavi di alcuni locali praticabili solamente dagli impiegati dei diversi negozi, si sarebbe poi coperto il volto indossando un cappellino e tirando sul capo il cappuccio della felpa.

Il complice avrebbe poi sorpreso alle spalle due impiegate del negozio costringendole con la forza a consegnargli un bussolotto contenente circa 3.000 euro in contanti. L’uomo avrebbe poi trascinato le impiegate in uno stanzino e le avrebbe chiuse a chiave prima di uscire dalla stessa porta di servizio.