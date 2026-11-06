“Stiamo lavorando a costruire una Forza Italia improntata all’apertura, al rinnovamento e al cambiamento. Non è un lavoro fine a se stesso, perché la Sicilia cambia se c’è una politica che parla meno di sé e più dei problemi delle persone”.

Lo ha detto il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, nel suo messaggio al convegno di Forza Italia “Emergenza abitativa. Dal Piano casa al nuovo codice dell’edilizia e delle costruzioni”, promosso alle Ciminiere dal deputato Giuseppe Castiglione, che Minardo ha ringraziato per l’iniziativa.

Un partito deve uscire dalle proprie stanze e ascoltare la gente

“Le riunioni di partito hanno la loro importanza – ha aggiunto l’esponente azzurro- ma un partito che vuole essere utile deve uscire dalle proprie stanze, ascoltare professionisti, imprese e università e misurarsi sui problemi concreti, anche con chi la pensa diversamente”.

L’emergenza abitativa, ha sottolineato, “riguarda giovani coppie, famiglie e quartieri che aspettano da anni di essere rigenerati”, mentre norme edilizie più chiare e semplici “significano tempi certi per chi progetta, costruisce e investe”.