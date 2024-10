Sono già 21 le start up e 13 le aziende partner che gravitano attorno a Le Village by Credit Agricole Sicilia, l’acceleratore di innovazione al servizio delle aziende e delle startup del territorio che è stato appena inauguarato e che si pone l’obiettivo di promuovere e stimolare la crescita delle imprese attraverso l’innovazione e la collaborazione, valorizzando le specificità economiche, sociali e culturali dell’area. Crédit Agricole ha inaugurato a Catania Le Village by CA Sicilia, il primo acceleratore di innovazione nel Sud Italia. Questo progetto ambizioso mira a stimolare la crescita delle imprese locali attraverso l’innovazione e la collaborazione, valorizzando le peculiarità economiche, sociali e culturali della Sicilia. Situato nel cuore di Catania, in Via Ursino 58, Le Village offre 800 mq di spazio suddivisi su due piani: “Piazza”, uno spazio dedicato ad eventi di networking, e un’area dedicata al coworking.

Un modello unico di partnership pubblico-privato

A differenza degli altri Village by CA in Italia, quello di Catania si distingue per la partecipazione di imprenditori locali nella compagine societaria. Oltre a Crédit Agricole Italia e Amundi, figurano Irritec Spa, leader mondiale nei sistemi di irrigazione sostenibile, e NTET, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni. Questa partnership strategica rafforza il legame con il territorio e crea un ecosistema sinergico per la crescita delle startup.

Focus sui settori strategici della Sicilia

Le Village by CA Sicilia si concentra su quattro verticali chiave per lo sviluppo dell’isola: Turismo, Mobilità sostenibile, Agritech e Agrifood, ed Energia Pulita. Questa specializzazione permette di indirizzare gli sforzi verso settori ad alto potenziale, massimizzando l’impatto positivo sull’economia locale. Con 21 startup già attive e 13 aziende partner, il Village si posiziona come un punto di riferimento per l’innovazione in Sicilia.

Un network internazionale al servizio delle startup siciliane

Il Village di Catania si inserisce nel network internazionale di Crédit Agricole, che conta 45 Village in Francia e in Europa, di cui cinque in Italia (Milano, Parma, Padova, Sondrio e Catania). Questo network offre alle startup siciliane l’opportunità di accedere a un ecosistema globale, con la possibilità di svilupparsi a livello internazionale. Le startup selezionate, che devono avere meno di cinque anni, un fatturato superiore a 25.000 euro e un prodotto maturo sul mercato, beneficeranno di un programma di accelerazione, supporto nel fundraising, accesso ai mercati internazionali, spazi di lavoro dedicati, mentoring e percorsi di formazione specifici.

L’Impegno di Crédit Agricole per il Sud Italia

L’apertura di Le Village by CA Sicilia rappresenta un investimento concreto da parte di Crédit Agricole per lo sviluppo del Sud Italia. Giampiero Maioli, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia, ha sottolineato l’importanza di questo progetto per l’innovazione e la sostenibilità del territorio. Con una presenza capillare in Sicilia, Crédit Agricole conferma il suo impegno a supporto delle comunità locali.

Un ecosistema in crescita

A pochi mesi dall’inaugurazione, Le Village by CA Sicilia conta già 21 startup provenienti da diversi settori, dall’agricoltura alla sartoria, dalle farine di grilli all’energia rinnovabile e all’economia circolare. Annarita D’Urso, Direttrice di Le Village by CA Sicilia, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, evidenziando l’impatto positivo del progetto sul territorio. Le Village by CA Sicilia si presenta come un motore di crescita per l’economia siciliana, creando un ecosistema dinamico e innovativo.

LUALTEK

Startup innovativa nel settore agricolo che sviluppa soluzioni di AI, monitoraggio e automazione agricola wireless, riducendo costi fino a 10 volte rispetto alle soluzioni tradizionali, con gestione remota anche senza internet.

ALPHAFOOD SRL

Si occupa della trasformazione di grilli in farina e derivati, offrendo alternative proteiche sostenibili e nutrienti per l’uomo e gli animali.

ATHENA GREEN SOLUTIONS S.R.L.

Si occupa della ricerca di sistemi e/o prototipi per le risoluzioni di problematiche derivanti da attività ad alto impatto ambientale producendo filtri da scarti bio-organici e argille.

ARCHIMEDE SRL

Tech company che consente la creazione di applicazioni off grid, tramite semplici connessioni satellitari sostenibili tramite l’uso di energia rinnovabile. Il team ha anche sviluppato un’auto elettrica alimentata da pannelli solari in cui ha integrato il sistema satellitare.

AGROBIT

Offre sistemi di supporto alle decisioni basati su immagini da smartphone e droni, sfruttando computer vision, AI e AR, per aiutare gli agricoltori a razionalizzare l’uso di input chimici e acqua e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

OHOSKIN

Ha brevettato e produce un tessuto alternativo alla pelle animale, ricavato da arancia e cactus. Attraverso un processo di economia circolare 100% Made in Italy, trasformano gli scarti agricoli in un materiale lussuoso e resistente, ideale per i marchi moda, arredamento e nautica che cercano un’alternativa sostenibile e biologica alla pelle animale.

GIRASOLE

Fornisce un supporto alle decisioni predittivo agli olivicoltori attraverso l’uso di sensori in campo, previsioni meteo, immagini satellitari e intelligenza artificiale.

SEEDMA

Si occupa di software per il technical asset & facility management e i servizi correlati.

KYMIA

Utilizza il mallo (scarto) del pistacchio di Bronte trasformandolo in estratti naturali con benefici per la salute grazie ad un processo produttivo green brevettato.

BLOOM LABS

Rivoluziona la floricoltura con sistemi di indoor farming automatizzati integrati ad algoritmi di AI avanzati, ottimizzando la produzione dei fiori per renderla efficiente e sostenibile.

SWB – SICILIAN WHEAT BANK – LA BANCA DEL GRANO SPA

Supporta gli agricoltori anticipando loro i mezzi tecnici alla semina, permettendo di pagare al momento della raccolta, in denaro o conferendo il prodotto realizzato.

MACS SRL

Società di ingegneria integrata che si occupa di servizi e soluzioni tecnologiche per l’efficentamento energetico di Enti Pubblici, PMI e Aziende.

RED ETNA SRL

Organizza e guida esperienze sull’Etna.

MOSAICOELEARNING SRL

Digital Learning Company italiana che crea soluzioni di formazione di alta qualità, unendo design, stile e tecnologia con un approccio artigianale e innovativo.

MUV

Servizio che incentiva scelte di mobilità più consapevoli e sostenibili per comunità, aziende e studentesche attraverso un mix di gamification, analisi dati e misurazione dell’impatto.

LIQEX ITALIA

Fintech innovativa che ottimizza i processi di incasso e pagamento delle imprese con soluzioni digitali avanzate, rendendo i processi finanziari più rapidi, sicuri e convenienti.

EZ LAB BLOCKCHAIN SOLUTIONS

Software house specializzata in Digital Product Passport con tracciabilità blockchain in molteplici settori. Trasforma la sostenibilità e i dati di filiera in valore attraverso la piattaforma Made in Block, integrata con NFT, blockchain, smart contracts, e AI. Questo approccio sblocca nuove modalità di comunicazione con il consumatore finale attraverso il prodotto.

SYSTEM ENGINEERING

L’azienda intende sviluppare prodotti nel settore del ITS, Intelligent Transport Systems, e in particolare dei sistemi di comunicazione veicolari terra-bordo basati sull’architettura di front-end detta Software Defined Radio (SDR), in grado adattarsi a differenti standard.

OLD RIVER

Storico brand nato nel 1972 in Francia, il cui fondatore Edoard Vernis, ha creato il “neo british style” il connubio perfetto tra eleganza inglese, raffinatezza francese, qualità e design italiano, adesso diventa un progetto italiano grazie alla famiglia Cataldo, che ha rilevato il marchio, rinnovando vecchi laboratori sartoriali maschili, creando delle collezioni che rappresentano l’eccellenza dello stile e della tradizione Made in Italy.

ACCUDIRE

Startup innovativa dell’Industria 5.0 che per prima in Italia ed Europa ha sviluppato una piattaforma di servizi digitali collaborativi e federativi (SaaS), a partire dalla e-CMR, con l’obiettivo di digitalizzare ed efficientare processi e i flussi documentali collegati alla movimentazione dei beni, nazionali e cross-border, all’export e alle spedizioni globali nel loro complesso, coinvolgendo tutti gli attori presenti lungo le supply chain (pubblici e privati), utilizzando tecnologie emergenti come Blockchain, Edge computing e Generative AI.

BANDIT

Piattaforma italiana che scrive i documenti per i bandi pubblici che, attraverso l’automazione dei processi ricorrenti, accelera le tempistiche e migliora l’efficienza burocratica, rendendo l’accesso ai fondi più rapido ed economico

Like this: Like Loading...