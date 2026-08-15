La Sac società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rossa ad arancione, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3.

Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania a partire dalle 14:00 ora locale.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Così si legge in una nota.

Torna l’allerta rossa

Con uno dei più classici ‘stop and go’ l’Etna continua la sua attività eruttiva con una forte attività esplosiva sui crateri sommitali, che questa volta si sarebbe spostata dal cratere Voragine a quello di Nord-Est con l’emissione di un’alta nube eruttiva, sospinta dal vento in direzione Sud-Sud-Est . Così l’agenzia Ansa, con un lancio.

E’ quanto si legge in un nuovo avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv di Catania, che è salito al massimo livello passando da arancione a rosso. Il tremore vulcanico, che segnala la quantità di ‘energia interna’ dell’Etna, che era precipitato a valori bassi, è nettamente in risalita.

L’annuncio Ingv

E’ “in diminuzione l’attività esplosiva” sull’Etna che provoca una “debole emissione di cenere vulcanica” che ricade nell’area sommitale, ma “non produce alcuna nube eruttiva”.

E’ quanto si legge in un nuovo avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv di Catania, che è sceso da rosso ad arancione. Il tremore vulcanico, che segnala la quantità di ‘energia interna’ dell’Etna, è precipitato da valori alti a normali, segno di una fase di una ‘tregua’ o dell’avvio alla fine dell’ultima fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa.

La nota della Sac

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura immediata del settore C1.

L’attuale contaminazione dell’infrastruttura aeroportuale e la presenza di cenere vulcanica osservata nel settore B3, comporta al momento la sospensione di arrivi e delle partenze fino alle ore 14 di oggi, 15 agosto.