“Sono elezioni importanti, a Catania in modo particolare che e’ la più grande città italiana non capoluogo di regione ed e’ anche un motore dello sviluppo del mezzogiorno e credo che il sindaco Bianco ha dimostrato in questi anni capacità, esperienza ed amore per la sua città. Ed e’ esattamente quello che serve in questo momento per il rilancio di Catania”. Lo ha detto a Catania l’ex premier Paolo Gentiloni partecipando ad una manifestazione elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Enzo Bianco in vista del voto del 10 giugno.

“Sono felice di essere qui per sostenere la sua candidatura – ha aggiunto- e penso che che competenza, esperienza e visione siano quello che serve per governare una grande città come il capoluogo etneo”.

Parlando poi del nuovo esecutivo, Gentiloni ha sottolineato: “io non credo che i moderati italiani, quelli che credono nelle idee liberali, nelle imprese, vogliano affidarsi al commendante Salvini o alle proposte demagogiche dei Cinque Stelle, non lo credo. Il governo che sta nascendo non e’ un governo che farà gli interessi dei moderati, delle persone di buonsenso che abbiamo nel nostro Paese come qui a Catania”.

“Ed anche a loro, ai moderati – ha aggiunto Gentiloni- dobbiamo rivolgerci:non sprecate l’occasione perché e’ adesso l’occasione. Il 10 giugno e al ballottaggio, se non riusciremo a vincere al primo turno, e’ questa l’occasione – ha concluso- per dimostrare che stiamo rialzando la testa e siamo in campo”.