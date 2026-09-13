La chiamata al numero unico di emergenza 112 parlava di una forte lite domestica in un’abitazione di San Michele di Ganzaria. Quando i carabinieri della radiomobile di Caltagirone hanno raggiunto l’appartamento in tarda serata, la discussione tra i due giovani presenti era ancora abbastanza animata da allarmare il vicinato, che aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La verifica e la svolta dell’odore

Mentre parlavano con la coppia — un ventinovenne e una ventitrenne — per cercare di capire l’origine del diverbio, i militari hanno percepito chiaramente un forte odore acre riconducibile alla marijuana. A quel punto l’intervento ha cambiato registro ed è scattata una perquisizione domiciliare approfondita.

Il materiale sequestrato

All’interno dell’abitazione sono stati recuperati quantitativi di hashish e diversi sacchetti di marijuana, affiancati da due bilancini elettronici di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e altro materiale utile al dosaggio e allo spaccio dello stupefacente.

I provvedimenti giudiziari

La droga e le attrezzature sono state sequestrate. Per i due giovani è scattato l’arresto con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. L’autorità giudiziaria, valutati gli elementi raccolti nella fase preliminare, ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.