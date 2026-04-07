Un diverbio stradale si è trasformato in una violenta aggressione ad Adrano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato un giovane di 20 anni. Il ragazzo è ritenuto il presunto responsabile di un brutale attacco ai danni di un automobilista di 54 anni, residente a Biancavilla, avvenuto al culmine di una lite scaturita per motivi di circolazione.

Secondo la ricostruzione basata sulla testimonianza della vittima, la discussione tra i due conducenti è degenerata rapidamente. Il giovane avrebbe colpito ripetutamente l’uomo alla testa utilizzando un arnese metallico, lasciandolo ferito sull’asfalto. Per il 54enne è stato necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla. Dopo le cure del caso, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Le indagini dei militari dell’Arma sono scattate subito dopo la ricezione della denuncia. Attraverso accertamenti serrati, i Carabinieri sono riusciti a risalire in breve tempo all’identità dell’aggressore. Una volta individuato il sospettato, è stata eseguita una perquisizione presso la sua abitazione che ha fornito riscontri determinanti per l’indagine.

All’interno dell’appartamento, i militari hanno rinvenuto una pinza a pappagallo, oggetto ritenuto compatibile con le lesioni riportate dalla vittima e con la descrizione dell’arma impropria utilizzata durante l’aggressione. Sono stati inoltre sequestrati gli indumenti indossati dal giovane il giorno dell’evento, che corrispondevano esattamente a quelli indicati dal denunciante.

Alla luce degli indizi raccolti, che dovranno essere confermati in sede giurisdizionale, il ventenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali.