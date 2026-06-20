Le previsioni e l'analisi da IlMeteo.it

L’Italia entra ufficialmente in una delle fasi meteorologiche più intense dell’inizio estate. Una vasta massa d’aria subtropicale proveniente direttamente dall’Algeria ha iniziato a espandersi verso il cuore dell’Europa, raggiungendo latitudini insolite fino a sfiorare la Danimarca. Al centro di questo scenario c’è l’anticiclone africano Cerberus, responsabile di un’ondata di caldo che nel fine settimana farà schizzare le temperature fino a 38-39 gradi in numerose città italiane. Il dato che preoccupa maggiormente non riguarda soltanto i picchi termici previsti nelle ore più calde, ma soprattutto la durata anomala del fenomeno atmosferico.

Un anticiclone eccezionalmente persistente sul Mediterraneo

Generalmente le grandi espansioni di aria calda africana sul Mediterraneo tendono a esaurirsi nell’arco di meno di una settimana, con una permanenza media che oscilla tra sei e otto giorni. La configurazione attuale appare però completamente diversa.

La struttura anticiclonica di Cerberus mostra una solidità decisamente superiore alla norma e rischia di rimanere stabile sul bacino del Mediterraneo per almeno due settimane consecutive, trascinando condizioni di forte disagio climatico almeno fino ai primi giorni di luglio. Si tratta di una persistenza atmosferica che i modelli previsionali stanno monitorando con particolare attenzione.

Il solstizio amplifica il caldo: giornate lunghissime e accumulo continuo di energia

A rendere ancora più pesante questa fase interviene un fattore astronomico preciso: il Solstizio d’estate. Secondo le analisi diffuse da iLMeteo.it, domenica 21 giugno coinciderà con il momento di massimo soleggiamento annuale. Questo significa oltre quindici ore consecutive di luce. Milano raggiungerà 15 ore e 41 minuti di esposizione solare, mentre Roma registrerà 15 ore e 13 minuti di luce continua.

L’effetto diretto sarà un accumulo costante di energia termica durante l’intera giornata, con il terreno, l’asfalto e gli edifici che continueranno a trattenere calore anche dopo il tramonto. Per il corpo umano questo significa minore capacità di recupero fisiologico e maggiore stress termico nelle ore serali.

Mappa del caldo: città italiane verso i 39 gradi

Le proiezioni termiche mostrano un quadro estremamente severo per gran parte della penisola. Nelle ore centrali della giornata si prevedono temperature comprese tra 38 e 39 gradi in diverse città italiane.

Le aree più esposte saranno:

Benevento, Bologna, Cremona, Firenze, Grosseto, Mantova, Modena, Parma, Prato, Reggio Emilia e Terni.

Anche Milano entrerà pienamente nell’ondata di caldo, con valori previsti attorno ai 37 gradi proprio nella giornata del Solstizio.

Il problema peggiore arriva di notte: scattano le notti super tropicali

Se le temperature diurne impressionano, la fase più difficile potrebbe arrivare dopo il tramonto. I meteorologi parlano ormai di notti super tropicali, una condizione caratterizzata da temperature minime che non riescono più a scendere sotto i 25 gradi. Il fenomeno impedisce il naturale raffreddamento dell’ambiente urbano e rende molto più difficile il riposo notturno. La situazione più critica interesserà la Pianura Padana.

Le minime previste sono eccezionali:

Milano 27°C

Cremona 26°C

Mantova 26°C

Monza 26°C

Verona 26°C

Bologna 25°C

Dormire diventerà particolarmente difficile in vaste aree del Nord Italia.

L’anticiclone conquista mezza Europa

L’analisi sinottica continentale mostra un quadro quasi immobile. L’alta pressione nordafricana non riguarda soltanto l’Italia.

La struttura atmosferica si sta estendendo progressivamente dall’Algeria verso gran parte dell’Europa occidentale inglobando Spagna, Francia, Inghilterra e Danimarca. Restano invece ai margini dell’anomalia termica alcune aree del Nord Europa e dell’Est continentale.

Le zone che manterranno condizioni più fresche e vicine alle medie stagionali saranno Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia e Ucraina.

L’unica speranza arriva dall’Irlanda ma luglio resta l’orizzonte

Le simulazioni meteorologiche più avanzate iniziano a individuare una possibile evoluzione capace di interrompere il dominio di Cerberus. Si tratta di un’ipotesi ancora distante e tutta da verificare. Alcuni modelli matematici intravedono infatti la possibile discesa di un profondo ciclone proveniente dall’Irlanda. Questo eventuale cambiamento potrebbe rompere la struttura anticiclonica che da giorni domina il Mediterraneo e riportare una fase più dinamica.

Per il momento però il caldo resta protagonista assoluto. La prospettiva più realistica indica almeno altre due settimane di temperature elevate. Per vedere un vero cambiamento servirà attendere l’inizio di luglio.