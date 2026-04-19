La Polizia di Stato di Catania ha sequestrato cinque chili di cocaina purissima occultati all’interno di una vettura. L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra volanti della questura, che sono intervenuti nei pressi dello stadio Massimino a seguito di una segnalazione mirata.

L’attenzione degli inquirenti è stata richiamata dalla presenza sospetta di un’auto parcheggiata nella zona, notata inizialmente da un cittadino che ha allertato la sala operativa. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno effettuato i primi riscontri tramite le banche dati, accertando che il veicolo era provento di un furto avvenuto nei giorni precedenti. La successiva e approfondita ispezione del mezzo ha permesso di individuare un ingegnoso sistema di occultamento: cinque panetti di cocaina, del peso di un chilogrammo ciascuno, erano stati nascosti tra l’alloggio della ruota di scorta e un doppiofondo ricavato nel baule posteriore.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente posta sotto sequestro. Secondo le stime degli investigatori, il valore della droga immessa sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato alla criminalità organizzata circa 400 mila euro. Questo intervento rappresenta l’ennesimo successo delle forze dell’ordine nelle ultime settimane, frutto di una strategia di controlli a tappeto che sta interessando sia il centro urbano di Catania che l’intero hinterland provinciale.

Parallelamente all’attività di contrasto al narcotraffico, la questura ha intensificato i servizi contro i reati predatori. Solo negli ultimi giorni, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono riusciti a rinvenire tredici veicoli rubati. Dopo i necessari accertamenti tecnici, i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari, che hanno espresso profonda gratitudine per l’operato della Polizia di Stato.