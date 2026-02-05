Un carico di 3,4 chilogrammi di cocaina è stato intercettato dai Carabinieri della stazione di Rosolini durante un controllo alla circolazione stradale al casello autostradale. A finire in arresto è stato un 23enne, fermato mentre viaggiava a bordo di un’utilitaria insieme a una giovane donna.

Soldi e droga

Nel corso della perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno rinvenuto tre panetti di cocaina e 1.720 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Secondo le stime investigative, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 330 mila euro nella vendita al dettaglio.

L’uomo è stato condotto nella casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa; la passeggera, una 20enne, è stata denunciata in stato di libertà.

Gli altri sequestri

L’operazione di Rosolini si colloca in un contesto di attività antidroga nel territorio siracusano, dove negli ultimi sei mesi le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi sequestri, colpendo sia il traffico su scala più ampia sia lo spaccio diffuso.

Il 30 giugno 2025, a Siracusa, nel corso di una perquisizione domiciliare in via Italia, i Carabinieri hanno sequestrato circa 150 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. La droga era stata gettata dalla finestra nel tentativo di eludere il controllo. Tre persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio.

Il 10 dicembre 2025, un’indagine di più ampio respiro ha portato allo smantellamento di un’organizzazione dedita allo spaccio con modalità definite dagli inquirenti come un vero e proprio “drive-in della droga”. L’operazione, condotta a Siracusa, si è conclusa con 11 arresti e il sequestro di circa 6 chilogrammi di cocaina, oltre ad armi e 153 mila euro in contanti.

Pochi giorni dopo, il 20 dicembre 2025, una nuova attività della Polizia ha portato all’arresto di cinque persone, tra cui un minorenne, e al sequestro complessivo di circa 2,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, cannabinoidi e crack, nonché alla chiusura di un esercizio ritenuto utilizzato come punto di copertura per la vendita.

Il 26 gennaio 2026, a Pachino, i Carabinieri hanno arrestato un 37enne durante un controllo stradale: nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati un chilogrammo di hashish, suddiviso in dieci panetti, e 105 grammi di cocaina.

Il 3 febbraio 2026, infine, a Siracusa, un 33enne è stato arrestato dopo che i militari hanno scoperto un’attività di spaccio all’interno di un garage: sequestrate 110 dosi di cocaina e denaro contante.