Incidente sul lavoro a Chioggia (Venezia)

Tre uomini sono morti all’alba a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, dopo che il minivan sul quale viaggiavano insieme ad altri sei lavoratori è precipitato in un canale lungo l’idrovia Sant’Anna. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 del mattino, tra Strada Margherita e via Vecchio Brenta.

A bordo del furgoncino c’erano nove persone, tutti lavoratori stranieri secondo quanto emerso dai primi accertamenti. Sei passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi. Per altri tre uomini, rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare.

Il minivan ribaltato è stato notato all’interno del canale da un cittadino che ha immediatamente lanciato l’allarme. La richiesta di soccorso è poi arrivata ai vigili del fuoco attraverso i carabinieri.

Il recupero del mezzo dall’acqua

Le operazioni di soccorso sono andate avanti per diverse ore. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, insieme al nucleo regionale sommozzatori di Venezia e all’autogrù arrivata da Mestre.

Presenti anche il Suem 118 e i carabinieri.

Dopo il recupero del furgone con l’autogrù, i soccorritori hanno estratto dall’abitacolo i corpi senza vita dei tre uomini rimasti bloccati nel mezzo.

Le vittime erano dirette nei campi del Rodigino

Secondo una prima ricostruzione investigativa, i nove passeggeri stavano raggiungendo un campo agricolo in provincia di Rovigo per iniziare la giornata di lavoro.

Le tre vittime sarebbero operatori agricoli di origine nordafricana. Anche il minivan coinvolto nell’incidente, stando alla targa, proverrebbe dalla provincia di Rovigo.

La dinamica dello schianto è ora al vaglio della polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire le cause che hanno portato il mezzo a finire nell’acqua.

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao.

In arrivo anche il Nucleo ispettorato del lavoro

Poiché i lavoratori stavano andando nei campi al momento dell’incidente, il caso viene trattato anche come incidente sul lavoro.

Per questo motivo sul posto sono attesi anche i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, che dovranno verificare gli aspetti legati all’organizzazione del trasporto e all’attività lavorativa.

Una tragedia maturata all’alba

L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattina, nel momento in cui centinaia di operai agricoli si spostano quotidianamente verso campagne e aziende agricole del Veneto e del Rodigino.

Il minivan, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada ribaltandosi nell’idrovia Sant’Anna. Sei lavoratori sono riusciti a salvarsi autonomamente. Gli altri tre sono rimasti intrappolati nel mezzo sommerso.