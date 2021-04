Soccorsi 27 migranti in barca a vela, intervento della Guardia Costiera (FOTO e VIDEO)

Redazione di

09/04/2021

Soccorsi dalla Guardia Costiera 27 migranti Erano a bordo di una imbarcazione a vela il recupero a 157 miglia da Portopalo di Capo Passero La Guardia Costiera di Catania salva 27 migranti a bordo di una barca a vela. Nella tarda serata d’ieri è pervenuta una chiamata di soccorso in mare da telefono satellitare alla Centrale Operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, da un’imbarcazione a vela in difficoltà che imbarcava acqua, con a bordo 27 migranti a 157 miglia dalle coste siciliane. Sotto il coordinamento del Centro di Soccorso Marittimo Secondario della Direzione Marittima della Sicilia orientale è stata inviata sul punto rilevato la motovedetta SAR CP 304 della Guardia costiera etnea per prestare soccorso. Sul posto un pattugliatore e un elicottero Inoltre, sul posto è stato dirottato il pattugliatore della GdF P02 “Monte Cimone” e inviato un elicottero EH101 della Stazione Elicotteri della Marina Militare di Catania per un sorvolo in zona operazione, al fine di valutare le condizioni di galleggiabilità dell’unità. I migranti ad Augusta Nella mattinata odierna, viste le pessime condizioni meteo marine presenti in zona, sono state dirottate la nave mercantile “Acquarius ACE“ e la nave da crociera “Caribbean Voyager”, in transito nel canale di Sicilia, a supporto delle operazioni di soccorso e per l’assistenza del natante in difficoltà. Giunta nella mattinata in area operazioni, la motovedetta della Capitaneria ha potuto effettuare il soccorso dei migranti a bordo, ormai all’estremo delle loro forze, sfruttando un temporaneo miglioramento delle avverse condizioni meteorologiche e a conclusione dell’attività di soccorso, dirige verso il porto di Augusta, designato quale punto di sbarco.

