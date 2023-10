Salvarono la vita di mamma e figlio nonostante la situazione critica

Hanno salvato una donna che alla fine partorisce in ambulanza dopo alcune pericolose perdite di sangue. Arriva un encomio ai soccorritori del 118 della postazione “Bravo 4” di Mirabella Imbaccari, nel Catanese. È stato rivolto da Riccardo Castro, presidente della Seus 118, per l’intervento che si è concluso con il parto in ambulanza di una giovane originaria del Camerun. Nella tarda serata di alcuni giorni fa, tramite una telefonata alla centrale operativa del 118 di Catania, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza. Era stato richiesto per soccorrere la donna, ospite della struttura Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) “Mirabella Ordinari” e che aveva perdite ematiche.

I soccorsi in pochi minuti

Sul posto nel giro di pochi minuti è giunta l’ambulanza del 118 con a bordo Giuseppe Terranova e Valerio Martines, autisti-soccorritori della Seus. Con loro Roberta Maria Burgio, dottoressa della guardia medica locale. Subito dopo avere constatato lo stato di sofferenza della giovane i soccorritori l’hanno condotta in ambulanza per trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Gravina di Caltagirone. Durante il tragitto, l’imprevisto per fortuna a lieto fine. La donna, infatti, ha partorito una bimba a bordo dell’ambulanza condotta da Martines, assistita dal medico Burgio e dal soccorritore Terranova.

“Emozionante”

“Nel nostro lavoro siamo purtroppo abituati ad affrontare soccorsi che talvolta si concludono con la morte. Quindi è stato doppiamente emozionante stavolta un epilogo così bello con una nascita” afferma il soccorritore Giuseppe Terranova. Ed ha aggiunto: “Ci piacerebbe tanto rivedere la giovane mamma e la neonata per abbracciarle”.

Contribuito a far nascere una nuova vita

Il presidente della Seus 118, Riccardo Castro, sottolinea: “Gli operatori del 118 spesso salvano vite e stavolta hanno pure contribuito in maniera decisiva all’inizio di una nuova vita. Un ottimo lavoro di squadra tra centrale operativa, Seus e guardia medica che merita il nostro encomio. Un affettuoso benvenuto alla vita alla neonata e un grande abbraccio alla sua mamma”. Da parte sua, Terranova aggiunge: “Questo riconoscimento da parte del nostro presidente Riccardo Castro ci gratifica molto, è un ulteriore e importante stimolo per continuare a fare il nostro lavoro di soccorritori del 118 con professionalità e dedizione”.

