Una donna di 68 anni, Santina Vercoco, è morta la notte scorsa nell’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stata trasferita alcune ore prima, con un elicottero del 118, per le gravi ferite riportate in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era sul sedile posteriore una Fiat 500 che ieri, verso le 19.30, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la statale 284, tra Maletto e Randazzo, è uscita di strada e si è ribaltata.

La morte di Mery Gallina

Una donna di 35 anni è morta in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto 5 giorni fa sulla Palermo Catania nella zona di Buonfornello. Mery Gallina, 35 anni, di Carini era ricoverata all’ospedale Civico di Palermo. L’incidente si è verificato domenica scorso in direzione del capoluogo siciliano.

Ricoverato il marito

Il marito, Francesco Zimbardo, è anche lui ricoverato. Era lui alla guida della moto quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo è caduto sull’asfalto. I sanitari del 118 hanno soccorso i coniugi e portati in ospedale.

Incidente mortale sulla SP81, perde la vita gestore di bar ospedaliero

Un incidente mortale si è verificato all’alba sulla SP81 che collega Castelvetrano, nel Trapanese, con la frazione di Triscina.

La vittima

A perdere la vita è stato Giuseppe Barbera, 67 anni, gestore del bar all’interno dell’ospedale di Castelvetrano.

L’uomo era a bordo della sua Ford Fiesta quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è finito contro un muro di un vecchio fabbricato. Non è escluso che a causare la perdita del controllo del mezzo sia stato un colpo di sonno. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sulla provinciale rallentamenti nella circolazione per consentire la rimozione del mezzo.

Incidente sulla statale “Catanese”

Ieri a causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture, la strada statale 121 “Catanese” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania all’altezza di Belpasso, in località Piano Tavola. Viabilità regolare in direzione Paternò. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione in direzione Catania nel più breve tempo possibile.

Tragico incidente stradale nel Ragusano, muore un 18enne

Un altro tragico incidente stradale aggiunge un nuovo capitolo alla serie di sinistri mortali che hanno segnato questa drammatica estate. La vittima, Kevin Nicosia, un giovane di 18 anni residente a Vittoria, ha perso la vita in un incidente avvenuto stanotte. L’incidente si è verificato all’intersezione tra la SP 2 e la SS 115, in prossimità della circonvallazione di Vittoria. Nicosia, in sella a una moto Honda, si è scontrato con una Lancia Y guidata da una donna. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Vittoria per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

