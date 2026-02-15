Controllo interforze coordinato dalla questura di Catania nel fine settimana per garantire la movida sicura nel centro storico.

Pattuglie di polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale ed esercito hanno presidiato zone chiave come piazza Bellini e via Etnea. Intensificati i controlli contro i parcheggiatori abusivi, con 9 sanzionati e 5 denunciati per violazione del Dacur.

Inoltre sono state identificate 256 persone e controllati 132 veicoli. Sono state rilevate 28 infrazioni al codice della strada. Controlli sono stati effettuati anche in attività commerciali per verificare il rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

I carabinieri hanno effettuato controlli nell’area di piazza Federico di Svevia, concentrandosi su criminalità diffusa, guida in stato di alterazione e decoro urbano. Sono state identificate 63 persone e controllati 18 veicoli, con 9 contestazioni al codice della strada. Due conducenti sono stati sanzionati per guida con patente scaduta e uso del telefono alla guida. Controlli con etilometro hanno interessato due conducenti. Non sono stati registrati disordini durante la movida notturna.