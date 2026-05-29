A Milano

La Polizia Locale di Milano ha avviato gli accertamenti su Belén Rodriguez per due presunti incidenti stradali avvenuti nel centro della città nei giorni scorsi.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la showgirl argentina avrebbe causato due sinistri senza fermarsi e l’esito delle indagini potrebbe portare a una denuncia per omissione di soccorso. Le forze dell’ordine trasmetteranno un’informativa alla Procura di Milano.+

La notizia arriva pochi giorni dopo le dimissioni di Belén dall’ospedale, dove era stata ricoverata in codice giallo il 25 maggio e dimessa il giorno dopo.

La ricostruzione: cosa sarebbe successo nelle due vie del centro

Il primo episodio sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace. Alla guida di un SUV, Rodriguez avrebbe colpito lo specchietto retrovisore di un’auto parcheggiata, senza fermarsi.

Il secondo episodio si sarebbe verificato poco dopo in via San Marco, nel quartiere di Brera. Qui il bilancio sarebbe più consistente: uno scooter urtato e altri tre veicoli coinvolti, con tre persone che avrebbero riportato ferite lievi. Anche in questo caso, la showgirl non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

Alcuni testimoni avrebbero fotografato Belén Rodriguez al volante nei momenti dell’incidente. Sono le immagini che gli agenti della Polizia Locale stanno verificando nell’ambito delle indagini.

Cos’è il reato di omissione di soccorso

L’omissione di soccorso è disciplinata dall’articolo 593 del Codice penale e, nel contesto della circolazione stradale, anche dall’articolo 189 del Codice della Strada. Chi causa un incidente con feriti è obbligato a fermarsi, a prestare soccorso e a fornire le proprie generalità. Il mancato rispetto di questo obbligo configura il reato, indipendentemente da chi abbia la responsabilità dell’incidente. Le verifiche della Polizia Locale serviranno innanzitutto ad accertare se Belén fosse effettivamente alla guida dei veicoli coinvolti.

Il ricovero e le dimissioni

La vicenda si inserisce in una settimana segnata da una serie di eventi. Lunedì 25 maggio i Vigili del Fuoco avevano forzato la porta del suo appartamento in zona Brera dopo che i condomini avevano allertato il 112, sentendo grida provenire dall’appartamento. Belén era stata trovata in stato confusionale ed era stata ricoverata in codice giallo al Policlinico. Il 26 maggio era stata dimessa: “La paziente è in buone condizioni”, aveva comunicato l’ufficio stampa del Policlinico a Fanpage.it.