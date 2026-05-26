A Milano

Nelle prime ore del mattino i condomini dello stabile di zona Brera, a Milano, in cui risiede Belén Rodriguez sono stati svegliati da lamenti e richieste di aiuto. La showgirl gridava “Aiuto, aiutatemi” dall’interno del proprio appartamento al quarto piano. La chiamata al numero di emergenza è partita dal palazzo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco della sede centrale di via Messina, il personale sanitario del 118 e le pattuglie della Polizia di Stato.

La porta forzata e il balconcino

I Vigili del Fuoco hanno spiegato direttamente a Fanpage.it le modalità dell’intervento, che ha seguito i protocolli previsti in caso di persona barricata o impossibilitata ad aprire dall’interno: “Non sapendo se fosse da sola, da procedura abbiamo dovuto necessariamente forzare la porta d’ingresso per cercare di prestare soccorso in tempi rapidi. Se la persona che è dentro non apre autonomamente, siamo costretti a intervenire”.

Una volta dentro l’appartamento, i soccorritori hanno trovato Rodriguez sul balconcino comunicante. La showgirl si è poi spostata all’interno del bagno, chiudendo la serratura dall’interno.

Il bagno chiuso e lo stato confusionale

Non si è trattato di una trattativa tesa: le fonti escludono qualsiasi ipotesi di gesto estremo. Il problema era un altro. Rodriguez si trovava in uno stato confusionale tale da non ricordare di aver chiuso la porta del bagno dall’interno. “Lei era in bagno, non riusciva ad aprire la porta perché l’aveva chiusa e non si ricordava il perché. Era in evidente stato confusionale, a un certo punto ha deciso di aprire. Riusciva soltanto a dire qualche parola, a monosillabi”, hanno riferito le fonti dei soccorritori a Fanpage.it.

La showgirl, sola in casa, è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale, poi dimessa in buone condizioni.

I tamponamenti in centro: indagini in corso

Parallelamente al ricovero, la Polizia Locale di Milano sta conducendo accertamenti su una serie di piccoli tamponamenti avvenuti in centro nelle ore precedenti il blitz. Un SUV Land Rover Defender sarebbe stato coinvolto in più incidenti nella zona. Fanpage.it apprende che le indagini riguardano “normali controlli stradali su alcuni tamponamenti che potrebbero essere stati effettuati dall’auto che forse era guidata dalla signora Rodriguez”. Al momento non esiste certezza che la responsabile degli incidenti stradali sia lei.