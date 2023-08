Una decina di cittadini che hanno incivilmente scambiato un albero per una discarica, sono stati multati dai vigili urbani del reparto di polizia ambientale della Polizia Municipale.

Un’auto civetta appostata con agenti e ispettori senza divisa, ha colto sul fatto di gettare sacchi di spazzatura sulla base dell’albero, quasi fossero dei frutti della pianta, in pieno centro storico, tra la via ex Di Prima e via Ventimiglia. Le persone verbalizzate dovranno pagare 330 euro di sanzione.

“Questo gesto di lasciare i propri rifiuti su un albero -ha detto il sindaco Enrico Trantino, che in qualche occasione ha personalmente presidiato il sito- simboleggia meglio di ogni altro luogo l’assoluto disinteresse per la cosa pubblica che hanno talune persone. Una doppia vergogna, lasciare la spazzatura senza alcuna regola infestando un polmone di ossigeno, davvero intollerabile. Ovviamente -ha concluso il primo cittadino- non ci arrendiamo e proseguiamo ancora con i controlli che insieme agli assessori Tomarchio e Porto, delegati rispettivamente per l’ecologia urbana e la polizia municipale anzi stiamo rafforzando, affinché comportamenti inaccettabili come questi vengano perseguiti e gradualmente isolati”.

Incendi di rifiuti a Palermo

Ancora incendi di rifiuti a Palermo. Le fiamme sono divampate soprattutto nel quartiere Zen. Sono stati dati alle fiamme cumuli di rifiuti in via Fausto Coppi e in via Costante Girardengo. Stessa scena si era vissuta 24 ore prima.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Incendi di rifiuti anche in via Messina Merine. Anche in questo caso le squadre antincendio sono intervenute per proteggere le auto e le abitazioni che si trovavano nei pressi dell’incendio.

Fiamme in appartamento di via Cappuccini

Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento in via Cappuccini a Palermo. Le fiamme provocate probabilmente da un cortocircuito sono divampati in un’abitazione al primo piano. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la casa ed evitato che le fiamme si propagassero. Non si registrano feriti.

Incendio danneggia chioschetto ad Ustica

Un incendio la scorsa notte ha danneggiato un chioschetto bar a Ustica nella caletta nei pressi della caletta dell’Acquario. Pare che l’incendio sia partito per un cortocircuito provocato da una ciabatta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e i carabinieri della stazione per eseguire le verifiche ed accertare la natura accidentale dell’incendio.