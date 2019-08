si esibirà al palasport

Dopo l’intimità dei teatri in primavera, Elisa dal 25 novembre 2019 parte alla conquista dei grandi spazi dei palasport con un nuovo tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners.

Al calendario annunciato qualche settimana fa si aggiungono già tre nuove date a: Brescia (30 novembre Brixia Forum), Bari (4 dicembre Pala Florio) e Acireale (6 dicembre Palasport). Le prevendite partono da oggi su ticketone.it (dalle ore 16.00), e in tutti i punti vendita autorizzati dal 16 agosto (dalle ore 11.00).

Reduce dal successo della sua tournée internazionale che l’ha vista esibirsi nei più importanti club del Nord Europa, Elisa prosegue così il viaggio del suo apprezzatissimo progetto discografico “Diari Aperti”, pubblicato ad ottobre scorso per Island Records e certificato Disco di Platino.

L’album contiene i singoli di successo che hanno dominato le classifiche radio in questi mesi: “Se piovesse il tuo nome”, Disco Doppio Platino, “Anche Fragile” e “Vivere tutte le vite”, rispettivamente Platino e Oro.

Protagonista dell’estate in radio con il suo duetto con Carl Brave, “Vivere tutte le vite”, e prossimamente sul grande schermo con il colossal Disney “Il Re Leone” (in sala dal 21 agosto), in cui doppia e canta il personaggio chiave di Lana (voce di Beyoncé nella versione americana), Elisa con la nuova tournée ancora una volta mostrerà la sua voglia sperimentare e quel suo eclettismo che le permette di spaziare dall’inglese all’italiano, dall’elettronico all’acustico, in maniera unica e vincente.

Le date annunciate in calendario sono:

TORINO – PALA ALPI TOUR – 25 Novembre 2019

MILANO – MEDIOLANUM FORUM – 27 novembre 2019

BRESCIA – BRIXIA FORUM – 30 novembre

BARI – PALA FLORIO – 04 dicembre 2019

ACIREALE – PALASPORT – 06 dicembre 2019

BOLOGNA – UNIPOL ARENA – 09 dicembre 2019

FIRENZE – MANDELA FORUM – 12 dicembre 2019

ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – 17 dicembre 2019