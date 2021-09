Fuori pericolo

Musumeci fa visita al carabiniere ferito ad Acireale

Il militare nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro di Catania

Ieri è stato dichiarato fuori pericolo dai medici

Il presidente della Regione Musumeci fa visita a Sebastiano Grasso, il Carabiniere rimasto ferito gravemente ad Acireale, durante una rissa in chiesa. Musumeci era in compagnia dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, all’uscita dal reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato operato il militare.

“Colpito dal gesto di follia”

“Ho portato al vicebrigadiere Sebastiano Grasso il ringraziamento della comunità siciliana per il gesto da lui compiuto, che rende onore all’uniforme dell’Arma e ai valori militari. A lui e alla sua famiglia va il mio apprezzamento – ha detto il governatore – Sono rimasto colpito dal gesto di follia che ha originato questa grave situazione – ha aggiunto Musumeci – Non si può minimizzare quanto accaduto e sono convinto che le forze dell’ordine e la magistratura stanno affrontando con grande professionalità questa difficile situazione”.

Il militare è fuori pericolo

Ieri il vicebrigadiere dei carabinieri Sebastiano Grasso, 43 anni, rimasto ferito ieri sera nel corso di una sparatoria nella frazione acese di Santa Maria Ammalati, è stato dichiarato fuori pericolo. Dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato ricoverato in seguito alla ferita di arma da fuoco riportata nel corso di una rissa, l’equipe sanitaria rassicura che il degente ha reagito bene e l’operazione è perfettamente riuscita.

Il bollettino dell’ospedale

Grasso si trova ricoverato nell’unità operativa complessa di neurochirurgia dell’azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania, dove è stato trasferito dal 118 dopo la stabilizzazione all’ospedale di Acireale. Al trauma center del pronto soccorso l’uomo è stato sottoposto a visite ed esami e quindi a un delicato intervento neurochirurgico per la lesione vertebro-midollare da scoppio, eseguito con successo. Il paziente, in trattamento farmacologico, non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stazionarie, la prognosi resta riservata con riferimento agli eventuali esiti della lesione. Un successivo aggiornamento sarà fornito nelle prossime ore.