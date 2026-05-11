La Polizia di Stato ha eseguito un arresto nel quartiere catanese di Nesima. Gli agenti del Commissariato locale hanno arrestato un uomo di 33 anni, residente nella zona di Trappeto, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio volti a contrastare la criminalità diffusa nelle aree periferiche della città.

Il controllo in via Sebastiano Catania

L’azione è scattata mentre la squadra investigativa del Commissariato transitava in via Sebastiano Catania. L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da due uomini a bordo di uno scooter, fermi ai margini della strada e impegnati in una conversazione. Gli agenti hanno riconosciuto i soggetti come pregiudicati della zona con precedenti specifici legati al traffico di droga. Sospettando che l’incontro non fosse casuale gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo d’identità. Durante le verifiche, il trentatreenne ha mostrato chiari segni di insofferenza e nervosismo, atteggiamento che ha spinto i poliziotti ad approfondire l’ispezione presso la sua abitazione, situata a breve distanza dal luogo del fermo.

Il ritrovamento del deposito di marijuana

La perquisizione, estesa alle pertinenze dell’immobile con il supporto dei cani antidroga della Questura, ha confermato i sospetti iniziali. All’interno di un casotto adibito a deposito attrezzi nel giardino, i poliziotti hanno trovato tre buste in cellophane contenenti complessivamente circa un chilo e trecento grammi di marijuana. Nello stesso locale è stata trovata una bilancia di precisione insieme a tutto il materiale necessario per la ripartizione in dosi, tra cui carta stagnola, pellicola per alimenti e confezioni di plastica identiche a quelle già utilizzate per la droga sequestrata.

Il sequestro nel giardino e l’arresto

Le operazioni sono proseguite all’esterno, dove ai piedi di un albero sul retro dell’abitazione sono state scoperte altre due buste contenenti oltre un chilo di sostanza stupefacente. Ulteriori riscontri sono emersi dall’interno della casa, dove tra i rifiuti sono stati trovati involucri vuoti ma ancora fortemente impregnati dell’odore della marijuana. In totale sono stati sequestrati due chili e mezzo di droga, ora destinati alle analisi di laboratorio. Al termine dell’attività, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di piazza Lanza.