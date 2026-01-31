Un intervento di soccorso medico si è trasformato in una serata di violenza nella frazione di Passopisciaro, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Randazzo sono dovuti intervenire d’urgenza a supporto del personale sanitario.

Un giovane di 28 anni, residente nel posto ma originario di Vittoria, è stato denunciato per lesioni personali e minacce a pubblico ufficiale dopo aver scatenato il caos contro l’equipaggio di un’ambulanza accorso per aiutarlo.

Soccorso e furia improvvisa

Tutto ha avuto inizio nella tarda serata, quando il ventottenne ha contattato la centrale operativa del 118 riferendo di essere stato morso da un cane e chiedendo assistenza per una ferita a una mano. Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno trovato l’uomo sulla soglia di casa con una profonda lacerazione al dito e hanno immediatamente iniziato le procedure di medicazione. Tuttavia, nel corso dell’intervento, il paziente ha cambiato repentinamente atteggiamento, iniziando a inveire contro gli operatori e a colpire violentemente il mezzo di soccorso con calci e pugni.

L’aggressione al conducente e l’intervento dei militari

Nonostante i tentativi del personale di riportarlo alla calma, la situazione è degenerata quando il giovane ha preteso di salire a bordo dell’ambulanza con la forza. Ne è nata una colluttazione durante la quale il ragazzo ha colpito fisicamente il conducente del mezzo. All’arrivo della “gazzella” dell’Arma, l’aggressore appariva ancora visibilmente agitato e in un evidente stato di alterazione alcolica. Anche davanti ai militari, l’uomo ha continuato a rivolgere pesanti minacce ai sanitari, rendendo necessario l’intervento risolutivo dei Carabinieri per mettere in sicurezza l’area.

L’uomo è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria. Sebbene le accuse di lesioni e minacce siano state formalizzate sulla base degli elementi raccolti sul campo. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza degli operatori del pronto intervento, spesso bersaglio di aggressioni durante lo svolgimento del proprio lavoro nel territorio.