Via libera alla nomina e all’assegnazione delle deleghe e ben dieci nuovi vice presidenti di Confcommercio Catania. Rafforzare il presidio territoriale e settoriale, aumentare la capacità operativa e garantire una rappresentanza più ampia del sistema imprenditoriale catanese è l’obiettivo delle decisioni assunte nel corso dell’ultima riunione della giunta esecutiva, in occasione della quale il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen, ha ufficializzato la nuova governance dell’associazione, procedendo alla nomina dei vicepresidenti e all’attribuzione delle deleghe ai componenti dell’organo esecutivo.

Dieci nuovi vice presidenti

Dieci i vicepresidenti che andranno ad aggiungersi al vicepresidente vicario, Dario Pistorio – eletto già durante l’assemblea di giugno –, a cui sono state attribuite le deleghe “al Turismo” e “alla Città di Catania”.

Si tratta di: Rosario Alfino, con delega alla Gestione eventi; Giovanni Arena, con delega ai Rapporti con la Grande distribuzione organizzata; Rosario Bruno, con delega all’Area calatina; Matilde Cifali, con delega ai Rapporti con l’Università; Domenico Coco, con delega all’Internazionalizzazione; Ignazio Ragusa, con delega al Turismo; Giuseppe Russo, con delega all’Informazione; Salvatore Sichili, con delega al Turismo; Pietro Vadalà, con delega ai Rapporti sindacali; Francesco Zaccà, con delega ai Rapporti con le Forze dell’Ordine e alla Città di Catania.

Le deleghe ai nuovi incaricati

La giunta ha inoltre definito le deleghe ai componenti incaricati delle aree operative: a Francesco Faro la delega all’Area pedemontana Etna Ovest; a Rosario Menza la delega alla Città di Catania; a Marco Peruzzo la delega alla Città di Catania; a Santino Scirè la delega al Sociale e all’Organizzazione dei nuovi settori; ad Antonino Scuto la delega alla Viabilità; ad Antonio Sicali la delega alla Città di Catania; a Francesco Trainito la delega alla Riorganizzazione societaria e immobiliare e alla Formazione.

“Conclusa la fase del rinnovo elettorale – ha detto il presidente Agen –, passiamo alla fase operativa. In un momento di grande crescita per Confcommercio, si è deciso di lavorare su incarichi specifici e su progetti. Adesso tutti al lavoro per fare ancora più grande la nostra organizzazione”.