Perché gli schermi causano affaticamento visivo?

L’uso prolungato degli schermi è ormai una costante del lavoro moderno: computer, tablet e smartphone richiedono un impegno visivo continuo che, a lungo andare, può compromettere sia la produttività che il benessere generale.

Spesso, occhiali e lenti a contatto non sono sufficienti a contrastare la stanchezza oculare. Per questo motivo, sempre più persone guardano con crescente interesse alla chirurgia refrattiva: un’opzione capace di migliorare la qualità della vita lavorativa correggendo i difetti visivi e riducendo l’affaticamento legato all’uso del computer.

Quando lavoriamo davanti a un computer, i nostri occhi compiono uno sforzo costante per mettere a fuoco a una distanza fissa. A questo si aggiunge una riduzione della frequenza del battito ciliare, che causa secchezza oculare, e l’esposizione alla luce blu emessa dagli schermi.

L’insieme di questi fattori può dare origine alla cosiddetta sindrome da visione al computer, caratterizzata da disturbi quali visione offuscata, bruciore, arrossamento e difficoltà a mantenere la concentrazione per lunghi periodi.

Relazione tra uso di schermi e difetti visivi

L’uso intensivo di dispositivi digitali non causa direttamente difetti visivi come miopia, ipermetropia o astigmatismo, ma può accentuarne i sintomi. Chi soffre di questi problemi nota spesso un peggioramento della qualità visiva dopo diverse ore al PC.

Inoltre, lo sforzo prolungato può causare instabilità della visione, difficoltà di messa a fuoco e una maggiore sensibilità alla luce. Tutto ciò contribuisce ad aumentare l’affaticamento visivo e a ridurre la produttività.

Quando gli occhiali non sono sufficienti

L’affaticamento oculare legato al lavoro svolto prettamente su dispositivi digitali, come PC o smartphone, persiste spesso anche indossando gli occhiali o lenti a contatto. Questo può accadere perché lo sforzo accomodativo costante prevale sulla qualità della lente, o perché la lunghezza focale dell’occhiale non coincide perfettamente con la posizione dello schermo.

Nonostante l’esistenza di lenti specifiche per il computer, molte persone continuano a manifestare sintomi di astenopia (affaticamento visivo), a conferma del fatto che la correzione tradizionale può non essere sufficiente e che il problema richiede una valutazione più approfondita.

Chirurgia refrattiva e buone abitudini per ridurre lo stress visivo

La chirurgia refrattiva permette di correggere in modo permanente difetti visivi come miopia, ipermetropia o astigmatismo. Migliorando la qualità della visione senza la dipendenza da occhiali o lenti a contatto, molti pazienti sperimentano una riduzione significativa dello sforzo visivo quotidiano.

Anche se l’intervento non elimina totalmente l’affaticamento visivo derivante dagli schermi, riduce drasticamente uno dei fattori che la aggravano. Come per ogni trattamento medico, è fondamentale una valutazione preventiva per determinare l’idoneità del paziente alla correzione del difetto visivo.

Parallelamente, è essenziale adottare buone abitudini per la salute visiva: fare pause ogni 20-30 minuti, regolare la luminosità dello schermo, mantenere una distanza adeguata e ricordarsi di ammiccare (battere le ciglia) frequentemente.

In definitiva, le lunghe ore passate davanti al computer possono mettere a dura prova la vista, soprattutto se si è affetti da difetti refrattivi. Anche se gli occhiali offrono un aiuto concreto, spesso non sono sufficienti a eliminare del tutto lo stress oculare. Valutare soluzioni definitive come la chirurgia refrattiva, insieme a seguire delle buone abitudini visive, può davvero fare la differenza per il proprio benessere e per la qualità della vita lavorativa.