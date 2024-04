Albano “Chiaro esempio collaborazione tra istituzioni”

Sopralluogo questa mattina dell’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano, nei locali dell’Ipab Regina Elena di Catania. Presenti anche Filippo Pennisi, presidente della Corte d’Appello di Catania, Roberto Di Bella e Carla Santocono, rispettivamente presidente e procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori, e Venerando Cacciola, commissario straordinario dell’Ipab.

L’ipotesi, infatti, è quella di destinare i locali di via Cifali al nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Albano, “Ubicazione strategica”

“L’ente – dice Albano – ha un’ubicazione strategica, trovandosi nel centro cittadino ed è ideale per poter ospitare il tribunale dei minori di Catania. Il governo regionale è impegnato a imprimere una svolta alla trattativa che è in corso da anni con un chiaro esempio di intesa e collaborazione tra istituzioni pubbliche che hanno a cuore la collettività e le fasce deboli, quali sono i minori, per la realizzazione di un progetto comune”.

La struttura nel centro storico di Catania

La struttura dell’Educandato Regina Elena, si trova nel cuore del centro storico di Catania, e consta di due edifici immersi nel verde. Il primo edificio prospiciente la via Cifali e la via Ferrante Aporti confinante con lo stadio Cibali di Catania, è il luogo dove sono erogati i servizi di semiconvitto, convitto e le Comunità alloggio denominate “Casa Chiara” e “Casa Francesco” si trovano gli uffici di ragioneria, di segreteria e di presidenza. Dotata di una funzionale cucina, di una sala pranzo, di una Chiesa, di un teatro, di locale infermeria, di una reception, di locali adibiti al recupero scolastico, di un laboratorio per le attività artistico-espressive, di una palestra e di ampi spazzi esterni per le attività all’aria aperta.

Gli ambienti sono dotati di riscaldamento ed ascensore. Inoltre, nel corso degli anni le strutture sono state sottoposte a varie ristrutturazioni per la totale eliminazione delle barriere architettoniche e all’ammodernamento di tutti gli impianti elettrici.