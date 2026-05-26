Un operaio di 30 anni di un’azienda di logistica è morto schiacciato dal muletto con cui stava operando. L’incidente sul lavoro è avvenuto nella zona industriale di Catania.

Sono intervenuti gli agenti di polizia delle volanti della questura, e personale del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’azienda sanitaria provinciale.

L’area dell’incidente è stata sequestrata dalla Procura di Catania che, con l’aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Valentina Antonucci, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l’autopsia.