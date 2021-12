l'intervento dei carabinieri

L’intervento dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato un cingalese di 17 anni ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di ieri i militari si sono recati in Via Francesco Cilea. Lì un genitore era riuscito autonomamente a rintracciare il proprio figlio 16enne dopo averne denunciato l’allontanamento solo il giorno prima.

Acquisite preliminarmente le necessarie informazioni dal genitore, i militari hanno bussato alla porta di quell’appartamento alla quale ha aperto un minorenne il minorenne cingalese. Ha asserito di trovarsi da solo in casa.

I militari hanno visto una donna aggirarsi nell’abitazione e hanno deciso di effettuare un controllo. Lo spacciatore ha cercato di opporsi sostenendo che non avevano l’autorità per entrare in casa.

Il giovanissimo spacciatore è stato affidato al centro di prima accoglienza di via Franchetti, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.