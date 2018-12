E’ tutto pronto per la sei ore di Mondello a Palermo e per la prima maratona della città di Catania. Per quanto riguarda il capoluogo etneo si presenterà l’evento domani alle ore 10 presso il PalaCatania di corso Indipendenza. La gara avrà luogo domenica 16 dicembre.

La sei ore di Mondello, invece si terrà proprio per il giorno della Madonna ovvero sabato 8 dicembre. L’ultramaratona è organizzata dall’ASD Palermo Running con il patrocinio del Comune di Palermo. Gli atleti in gara saranno circa 140 e la partenza è prevista dall’ex stabilimento Charleston alle 9:15.

Per entrambe le corse sono previsti corridori di grande esperienza e dal ricco palmarès. Due eventi che danno lustro allo sport siciliano e regalano all’intera comunità un momento di puro benessere e divertimento.