Un uomo di 79 anni è stato denunciato in stato di libertà alla stazione centrale di Catania con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una turista straniera di 33 anni. L’episodio si è verificato all’interno dei locali della biglietteria, dove l’uomo si era messo in coda tra gli altri viaggiatori in attesa.

Secondo quanto ricostruito, la donna stava acquistando il proprio titolo di viaggio quando è stata colta di sorpresa alle spalle dal settantanovenne, che l’ha palpeggiata. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei presenti e di una pattuglia della polizia ferroviaria in servizio di vigilanza nello scalo. Alla vista degli agenti, il 79enne ha cercato di allontanarsi confondendosi tra i passeggeri, ma è stato bloccato e condotto negli uffici del compartimento per l’identificazione.

Di fronte ai poliziotti l’uomo ha inizialmente negato ogni addebito. Gli agenti della Polfer hanno quindi richiesto le registrazioni del sistema di videosorveglianza al Centro operativo compartimentale di Palermo. L’esame dei filmati ha confermato la dinamica dei fatti fornita dalla vittima, portando al deferimento dell’indagato all’autorità giudiziaria.

Nei confronti del settantanovenne è stato disposto l’allontanamento dalla stazione per 48 ore ed è stata elevata una sanzione amministrativa di 666 euro per la presenza ingiustificata nell’area ferroviaria. La Divisione polizia anticrimine della questura di Catania ha inoltre avviato l’struttoria per l’emissione del divieto di accesso alle aree urbane (Dacur).