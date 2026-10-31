In provincia di Avellino

Cinque ragazzi tra i 15 e i 16 anni sono rimasti feriti nella notte a Montemiletto, in provincia di Avellino, quando l’auto su cui viaggiavano ha sfondato la ringhiera di protezione del belvedere di via Torricelle ed è precipitata per alcuni metri lungo la scarpata sottostante. Due di loro sono stati ricoverati in codice rosso, ma, riferiscono i sanitari, nessuno è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno all’una. Secondo l’agenzia ANSA, a guidare la Fiat Panda era uno dei ragazzi, che non aveva la patente. L’auto è di proprietà del genitore del conducente.

I soccorsi e il ricovero al Moscati

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano. I cinque minorenni sono stati trasportati all’ospedale Moscati di Avellino.

Gli accertamenti sulla dinamica

I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.