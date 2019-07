Un incendio si abbatte sulle vacanze dei catanesi. Le fiamme stanno investendo la zona della Playa del capoluogo etneo. Il fuoco si è sviluppato in un’area ricca di arbusti e vegetazione ma si è poi allargato fino a lambire viale Kennedy che è stato chiuso al traffico veicolare per consentire l’intervento dei Vigili del fuoco ed evitare rischi per la popolazione

Vigili del fuoco e polizia municipale raccomandano ai bagnanti di non farsi prendere dal panico e non allontanarsi tutti insieme dal mare e dalla battigia anche per evitare ingorghi che renderebbero difficile le operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono alimentate anche dal forte vento di scirocco che sta soffiando sulla città rendendo difficoltoso il lavoro dei pompieri.A supporto dei vigili del fuoco viene impiegata anche una autobotte del Comune di Catania visto che mezzi e personale dei pompieri sono impegnati su molti fronti in tutta la provincia