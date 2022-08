Il caos in casa Pd adesso è totale e non riguarda più soltanto la critica federazione di Palermo o quelle ribelli del centro Sicilia. Parte da Catania, infatti il terremoto firmato dal segretario Angelo Villari

Villari strappa la tessera e corre con De Luca

Angelo Villari, segretario del Pd di Catania, si è dimesso dal suo ruolo e da tutti gli incarichi di partito, rinunciando anche alla tessera, e si candida alle regionali con ‘Sicilia Vera’ la lista di Cateno De Luca. La notizia è stata confermata all’Ansa dallo stesso Villari che accusa il Pd e il suo segretario regionale, Anthony Barbagallo, di “avere fatto di tutto per colpire la mia immagine”.

Pd partito allo sbando in Sicilia

Per Villari il Pd in Sicilia “è un partito allo sbando senza nocchiere”. L’ex segretario della Cgil di Catania annuncia il suo passaggio con ‘Sicilia Vera’ di Cateno De Luca e che si candiderà alle regionali e che terrà una conferenza stampa per spiegare i motivi delle sue scelte.

Ieri la richiesta di dimissioni

Ieri Villari aveva formalizzato al segretario regionale la sua richiesta di dimissioni e lo aveva invitato a rinunciare alla candidatura così come stava facendo lui. Una scelta arrivata dopo il definitivo divorzio con i 5 stelle. ed era stata soltanto la prima avvisaglia di scontro in casa rossa.

L’accusa a Barbagallo dagli orfiniani

Le accuse era arrivate anche dagli orfiniani. Antonio Rubino durante il suo intervento ieri sera alla direzione regionale del Pd siciliano ha innalzato i toni nei confronti del segretario regionale Barbagallo. “Hai distrutto una comunità, delegittimato storie politiche, attuato sistemi peggiori di quelli dei partiti di destra. La tua permanenza alla guida del Pd rischia di causare una balcanizzazione costante: hai il dovere di farti da parte per salvare il salvabile e consentire che il Pd vada avanti verso la campagna elettorale”.