Appello del Pd alla Chinnici che vuole mollare, scontro aperto dopo il divorzio pentastellato e oggi arriva Letta

Manlio Viola di

23/08/2022

Il fronte progressista non esiste più. Dopo settimane di tira e molla i 5 stelle hanno sciolto la loro riserva ed il presidente Giuseppe Conte ha annunciato che correranno da soli. Il Movimento ha scelto Nuccio Di Paola referente siciliano come candidato alla Presidenza della regione.

Volano stracci

Parole dure nei confronti del Pd con il segretario Barbagallo che replica parlando di tradimento nei confronti dei siciliani. Polemici con i 5 stelle anche gli altri esponenti Pd e perfino fava dei cento Passi. Alla luce di quanto successo Caterina Chinnici, vincitrice delle primarie, si ferma a riflettere ed è probabile che ritiri la propria candidatura.

Il Pd prova a trattenere Caterina Chinnici

In questa situazione surreale si riunisce, finalmente, la direzione del Pd rinviata quattro volte. Poco dopo mezzanotte ne esce un documento “La direzione regionale del PD Sicilia ribadisce il sostegno e la piena fiducia a Caterina Chinnici, candidata alla Presidenza della Regione per la coalizione progressista. La scelta approvata con le primarie e sostenuta da tutto il Partito Democratico non è minimamente scalfita dal comportamento di forze politiche che invece di supportare un percorso di grande cambiamento hanno deciso di tradire il voto di migliaia di siciliani”.

Un appello alla candidata “resta”

“Cara Caterina, il popolo del Partito Democratico ti chiede di continuare insieme per la Sicilia”. E’ questo l’appello contenuto nell’ordine del giorno approvato all’unanimità, che la Direzione regionale del PD Sicilia, alla presenza anche del vice segretario nazionale del Partito Democratico, Peppe Provenzano, rivolge all’europarlamentare Caterina Chinnici, candidata presidente della Regione siciliana.

Scelta scellerata

“In questo momento delicatissimo, dopo la scelta scellerata del Movimento Cinque Stelle – ha detto il segretario regionale Anthony Barbagallo nel corso del suo intervento – è fondamentale manifestare il nostro sostegno e la nostra convinta vicinanza a Caterina Chinnici affinché prosegua assieme a noi il percorso intrapreso”.

Oggi nuova direzione con il segretario nazionale Enrico Letta

La Direzione, che si è protratta per oltre 4 ore, è stata aggiornata a martedì 23 agosto su piattaforma Zoom (l’orario non è stato ancora fissato) alla presenza del segretario nazionale Enrico Letta, per proseguire i lavori per l’approvazione delle liste a livello provinciale per le prossime elezioni regionali.

I nodi restano tutti

Se la Chinnici non si dovesse convincere il Pd dovrà scegliere in fretta e furia chi far correre ma il clima è pessimo. Antonio Rubino coordinatore degli orfiniani attacca il segretario Barbagallo mentre Angelo Villari, uno dei big a rischio per effetto della polemica sulla questione morale, parla di partito allo sbando e ritira la propria candidatura.