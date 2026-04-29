La polizia antiterrorismo britannica ha reagito con una dichiarazione formale. Laurence Taylor, capo dell’unità antiterrorismo di Scotland Yard, ha parlato fuori dalla sede dell’istituzione: “È stato formalmente dichiarato un atto terroristico. I nostri team di agenti stanno collaborando con la Polizia Metropolitana per portare avanti rapidamente le indagini e stabilire esattamente cosa sia successo”. Taylor ha poi aggiunto che una delle piste investigative principali è “se questo attacco fosse deliberatamente mirato alla comunità ebraica di Londra”, specificando che gli investigatori stanno lavorando con i servizi di sicurezza “per avere un quadro completo dell’intelligence”.