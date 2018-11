il partito si va strutturando

Il nuovo corso della Lega ha il volto di Fabio Cantarella, assessore all’Ecologia nella giunta di Salvo Pogliese e responsabile in Sicilia degli Enti Locali del partito e quello di Anastasio Carrà, sindaco di Motta Sant’Anastasia, che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto la nomina come coordinatore provinciale per gli Enti Locali dal senatore e sottosegretario Stefano Candiani, commissario del partito nell’Isola che da qualche settimana sta premiando chi ha mostrato entusiasmo, forza di volontà e spirito di sacrificio, perché nella Lega non c’è spazio per «opportunisti, per gente poco equilibrata o che non abbia la fedina penale a posto». Il fatto che la nomina sia caduta su Anastasio Carrà non è perciò un caso, visto che è un luogotenente dei carabinieri prestato da più d’una decina d’anni alla politica e che ha già dato prova della sua capacità amministrativa. Da quando è diventato coordinatore il telefono di Carrà squilla in continuazione e di certo non lo chiamano solo per congratularsi della nomina. Sono in tanti infatti a provare simpatia nei confronti della Lega di Matteo Salvini.

Sia Carrà che Cantarella sono convinti che tutto questo entusiasmo non possa e non debba andare sprecato e perciò hanno deciso di non perdere tempo e nominare delle personalità per farsi aiutare, assieme al responsabile organizzativo della Lega dott. Maurizio Ferro, nel compito di strutturare il partito alle falde dell’Etna.

L’avvocato Piero Lipera assumerà quindi l’incarico di portavoce di Carrà e responsabile delle campagne elettorali e avrà anche la delega alla formazione, perché è fondamentale riuscire a costruire una classe dirigente locale competente che sappia utilizzare al meglio gli strumenti legislativi.

Marco Tanasi che in passato ha fatto parte di numerose commissioni regionali e ministeriali e che è stato già consigliere della Camera di Commercio, oltre che componente della commissione infrastrutture e che attualmente ricopre l’incarico di coordinatore regionale della Lega Difesa del Cittadino, di responsabile per la Sicilia di Safety & Security e di coordinatore operativo del servizio viabilità dell’aeroporto di Catania, diventa responsabile provinciale per i rapporti con i cittadini e le associazioni.

Entrambi hanno accolto con passione i nuovi incarichi e come ha sottolineato il coordinatore provinciale Enti Locali Carrà:«ognuno di loro, in base alle proprie capacità e competenze, potrà dare un contributo notevole alle iniziative del partito».

FOTO 1 Da sx a dx: Stefano Candiani; Fabio Cantarella; Anastasio Carrà; Marco Tanasi.

FOTO 2- Piero Lipera.