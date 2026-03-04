Un percorso per rafforzare competenze e strumenti di tutela del personale

Tre giornate dedicate alla formazione e all’aggiornamento dei rappresentanti sindacali della Polizia di Stato. Il SIAP Catania ha organizzato un corso di formazione sindacale articolato in tre appuntamenti, in programma il 5, 12 e 19 marzo 2026, dalle 8.30 alle 13.00, nella sala meeting “Oleandro” del Four SPA Resort di Acicastello.

L’iniziativa è rivolta ai quadri e ai dirigenti sindacali e resta aperta anche al personale che intenda partecipare. L’obiettivo è rafforzare competenze e strumenti di tutela del personale, in un contesto normativo complesso e in continua evoluzione per il comparto sicurezza.

Come spiegato nella nota ufficiale diffusa dal sindacato “l’iniziativa, rivolta ai quadri e dirigenti sindacali e aperta al personale che ne faccia richiesta, rappresenta un passaggio significativo nell’attività organizzativa del SIAP etneo” e “nasce dalla volontà di offrire un confronto organico sulle materie che incidono direttamente sull’azione sindacale e sulla tutela del personale della Polizia di Stato, ancora privo di una disciplina compiuta in materia di sicurezza dei lavoratori e, come recentemente dibattuto, della definizione di protocolli operativi e garanzie di sicurezza individuale e collettiva”.

I temi al centro del corso

Il percorso formativo punta a fornire ai partecipanti strumenti concreti per comprendere e applicare le principali norme che regolano l’attività sindacale nella Polizia di Stato.

Il programma prevede approfondimenti sulla sindacalizzazione del personale di polizia, sui riferimenti normativi e contrattuali che regolano il settore e sull’Accordo Nazionale Quadro, uno dei pilastri del sistema di relazioni sindacali nel comparto sicurezza.

Tra i temi trattati anche elementi di diritto amministrativo e di diritto del lavoro, oltre alla gestione delle vertenze e alla tutela legale.

Ci sarà anche spazio per il tema della comunicazione interna ed esterna dell’organizzazione sindacale, con particolare attenzione alla corretta gestione del rapporto con l’Amministrazione dell’Interno e al rispetto dei limiti normativi che regolano l’attività sindacale nel Comparto Sicurezza, nella consapevolezza che una comunicazione equilibrata e responsabile costituisce parte integrante della rappresentanza e della democrazia interna ed esterna”.

Proprio il tema della comunicazione sindacale rappresenta uno dei punti centrali del corso. Negli ultimi anni il rapporto tra organizzazioni sindacali e amministrazioni pubbliche si è evoluto anche sul piano comunicativo, rendendo sempre più importante una gestione equilibrata e responsabile delle informazioni.

I relatori

Il corso vedrà la partecipazione di esponenti del SIAP e di professionisti del settore giuridico:

Luigi Lombardo , segretario nazionale SIAP;

, segretario nazionale SIAP; Tommaso Vendemmia , segretario generale provinciale SIAP;

, segretario generale provinciale SIAP; Fabio Ruggieri , segretario regionale SIAP;

, segretario regionale SIAP; avv. Carmelo Spampinato , amministrativista;

, amministrativista; avv. Tommaso Tamburino, componente della Camera Penale “Serafino Famà” di Catania.

La presenza di relatori con competenze sindacali e giuridiche consentirà di affrontare sia gli aspetti organizzativi sia quelli legali legati alla tutela dei lavoratori del comparto sicurezza.

Il ruolo della formazione nel comparto sicurezza

Nel comparto della sicurezza pubblica la formazione dei rappresentanti sindacali assume un valore strategico. Il personale della Polizia di Stato opera infatti all’interno di un quadro normativo particolare, che prevede regole e limiti specifici per l’attività sindacale, ecco perché l’aggiornamento continuo diventa uno strumento indispensabile per esercitare una rappresentanza efficace.

Come sottolinea il SIAP nel comunicato:“Con questa iniziativa il SIAP Catania conferma l’importanza della formazione quale strumento essenziale per una rappresentanza consapevole ed efficace. In un contesto caratterizzato da sfide sempre più complesse per la Polizia di Stato e, di conseguenza, per le organizzazioni sindacali che ne tutelano il personale, competenza e aggiornamento rappresentano condizioni imprescindibili per svolgere al meglio il proprio ruolo”.

L’aggiornamento dei rappresentanti sindacali diventa quindi un fattore decisivo per rafforzare la tutela dei diritti del personale, promuovere la sicurezza sul lavoro e favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni.